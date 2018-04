Consulente Mediaset pestato in locale

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 28 APR - Disavventura per due giovani viareggini, Enrico Botta e Daniele Tinagli, che in una discoteca nel Pisano sono stati presi a pugni e calci da un gruppo di giovani stranieri. A raccontare la disavventura su Facebook è Enrico Botta, regista teatrale e consulente artistico per Mediaset della trasmissione Striscia la Notizia. "L'episodio è avvenuto la notte scorsa - dice raggiunto al telefono - in una discoteca: io e il mio amico abbiamo solo incrociato gli sguardi verso un gruppo di 7 ragazzi e 2 ragazze che stavano facendo un brindisi. Abbiamo solo detto auguri, mentre andavamo al bagno.

Alcuni di loro hanno aggredito alle spalle il mio amico, sono intervenuto in aiuto e sono stato colpito anch'io. Nessuno è intervenuto, eccetto una 18enne". "Solo quando all'uscita del locale ho detto che collaboravo con Striscia la Notizia, sono venuti i buttafuori e il titolare. Sono intervenuti i carabinieri e abbiamo presentato denuncia contro ignoti".