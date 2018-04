Cade in Arno mentre prende sole, salvata

(ANSA) - SUBBIANO(AREZZO), 28 APR - Trascinata via dalla corrente mentre prende il sole sulla riva dell'Arno con il materassino, ragazza di 22 anni di Arezzo salvata dai vigili del fuoco. E' accaduto a Subbiano (Arezzo). La donna è stata improvvisamente portata via dalla corrente e si è aggrappata al materassino. A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperarla su una roccia dove era riuscita ad attaccarsi. Dopo il recupero, difficoltoso a causa della forte corrente, la giovane è stata soccorsa dal 118 mentre si trovava in ipotermia. È stata trasportata all'ospedale di Bibbiena (Arezzo) dove è stata sottoposta alle prime cure.