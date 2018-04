Nassirija: studenti ricordano Ciardelli

(ANSA) - PISA, 27 APR - E' stato lo spettacolare aviolancio dei parà della Brigata Folgore sul centralissimo Ponte di Mezzo, nel cuore del centro storico pisano, a chiudere le cerimonie della Giornata di Solidarietà, organizzata annualmente dall'associazione Nicola Ciardelli onlus in memoria del maggiore pisano dell'esercito ucciso a Nassiriya. L'appuntamento ha coinvolto migliaia di studenti pisani, spiega una nota dei promotori, "sull'importanza dell'impegno di ognuno, verso la costruzione di un futuro più pacifico e più solidale". Erano 55 i percorsi ideati in vari luoghi della città e rivolti alle scolaresche per introdurli ai principi e ai valori contenuti nella Costituzione Italiana, di cui ricorre quest'anno il settantesimo anniversario. Il tema della giornata era "Dignità e pieno Sviluppo delle persona come ponte per il superamento delle disuguaglianze e come fondamento per la pace e la giustizia tra i popoli".