Viareggio, revocato divieto balneazione

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 APR - Revocato questa mattina il divieto di balneazione emesso il 22 aprile scorso a Viareggio (Lucca). L'ordinanza, come si ricorderà, era stata resa necessaria per fini precauzionali, dopo che le analisi dell'Arpat, richieste dal Comune, avevano evidenziato una minima presenza di 'e.coli' sui campioni effettuati.

Da oggi, vista la nuova comunicazione di Arpat che informa che le ulteriori analisi dimostrano il ripristino della qualità delle acque, sarà di nuovo possibile fare il bagno: il divieto era scattato per le spiagge di Marina di Ponente e fosso Abate Sud. L'amministrazione comunale sottolinea in una nota che sono comunque in corso tutte le verifiche sull'impianto di depurazione e continuano le indagini per individuare il responsabile dello sversamento improprio avvenuto nei giorni scorsi e documentato dal Consorzio di Bonifica.