Assessore giunta Nogarin si dimette

(ANSA) - LIVORNO, 25 APR - Scossone alla giunta Cinquestelle del sindaco di Livorno Filippo Nogarin: l'assessore al sociale Ina Dhimgjini ha protocollato ieri una lettera di dimissioni dall'incarico. C'è stato poi un lungo colloquio tra sindaco e assessore al termine del quale Nogarin si è preso 48 ore di tempo per decidere se accettare o meno le dimissioni.

Riguardo alla decisione di Dhimgjini, tra l'altro, nel giorno di partenza del bando comunale per il 2018 del reddito di cittadinanza locale, in Comune parlano di un mezzo fulmine a ciel sereno. Nei giorni scorsi tra sindaco e assessore c'era stato uno screzio per una questione legata alla gestione delle Rsa, ma l'episodio non sembrerebbe collegato con la scelta di lasciare l'incarico.