Turista Usa derubata in piazza Duomo

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Una turista americana di 21 anni ha chiamato il 113 in piena notte denunciando di essere stata derubata da cinque uomini in piazza Duomo, all'angolo di via dei Servi. L'intervento delle volanti è delle 4.40. La giovane ha raccontato che, mentre si trovava con un connazionale, è stata avvicinata da cinque uomini all'improvviso. Questi, in un suo momento di distrazione, le hanno sottratto dalla borsa l'iPhone e il portafoglio con denaro, carte e documenti. Non ci sarebbe stata violenza né minacce. Per la polizia si tratterebbe di un furto con destrezza. L'unica descrizione che la 21enne ha dato degli aggressori è che "erano cinque e avevano carnagione olivastra". Vittime dei ladri anche altre cinque turiste, italiane. Il gruppo ha preso un appartamento in affitto in piazza Salvemini da dove si sono allontanate ieri nel tardo pomeriggio. Rientrandovi, verso le 1.30, hanno scoperto di esser state derubate di borse, scarpe, monili ed altri oggetti. A una di loro sono stati trafugati 800 euro in contanti.