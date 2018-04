Fiamme in stanza albergo nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Evacuato un albergo nei pressi di Firenze, a Calenzano, per un incendio che comunque ha riguardato solo una stanza. Nell'emergenza tutti gli ospiti, insieme al personale dipendente, hanno abbandonato la struttura seguendo le procedure di evacuazione previste. Secondo quanto risulta finora, solo un dipendente, 20 anni, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti dal personale del 118.

L'incendio è stato affrontato dai vigili del fuoco di Firenze. La stanza andata in fiamme rimarrà inagibile fino ai lavori di ripristino.