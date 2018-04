Mostra per Tempio S.Biagio Montepulciano

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 20 APR - Torna visibile l'arredo interno, originario del '500, del tempio di San Biagio a Montepulciano (Siena), in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario dalla posa della prima pietra della chiesa, avvenuta il 23 aprile 1518. La mostra 'Il tempio di San Biagio dopo Antonio da Sangallo', aperta dal 22 aprile al 4 novembre, permetterà di ammirare cinque grandi pale che ornavano gli altari fino alla seconda metà dell'Ottocento, una realizzata da Giovanni da San Giovanni, raffiguranti tra gli altri una Crocifissione, il Martirio di San Biagio e la Nascita della Vergine.

La mostra presenta anche una sezione che ospita immagini, opere grafiche, piante e prospetti dell'interno. In mostra anche alcune tegole in terracotta invetriata gialle, azzurre, verdi e blu che nel progetto originario ricoprivano la cupola e che sono state ritrovate in alcuni depositi della chiesa durante i lavori di restauro del tempio, conclusi nel 2017.