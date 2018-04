Gucci, nuovo stabilimento a Scandicci

(ANSA) FIRENZE, 19 APR - Gucci ha inaugurato oggi, alla presenza anche di Francois-Henri Pinault, il nuovo stabilimento per pelletteria e calzature: si chiama ArtLab, un centro da 37.000 mq e 800 dipendenti, a Scandicci (Firenze), poco lontano dalla storica sede di Casellina. Si tratta di un investimento ritenuto necessario per fronte alla crescita della domanda di prodotti Gucci, raddoppiata negli ultimi tre anni.

"Gucci ha raddoppiato la capacità produttiva in un tempo limitato. Non sarebbe stato possibile senza la capacità degli artigiani di reagire. Senza questo non avremmo potuto fare un +45% l'anno scorso" spiega il ceo Marco Bizzarri. La griffe nel 2017 ha assunto 500 nuovi dipendenti, di cui 130 sono già al lavoro nel nuovo ArtLab, inoltre entro l'anno ne assumerà altri 400. "Oggi siamo qui, orgogliosi di questo centro che non ha rivali, è l'investimento di gran lunga più grande della storia industriale di Gucci".