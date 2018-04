Villa Bardini, diretta fioritura glicine

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Una webcam seguirà in diretta la fioritura del glicine di questa primavera a Villa Bardini a Firenze. L'occhio elettronico è stato installato nel Belvedere del giardino e darà la possibilità alle migliaia di visitatori, che ogni anno arrivano per vedere la pergola dei glicini colorata di lilla, di essere aggiornati sullo sbocciare dei fiori. Basterà collegarsi al sito www.villabardini.it/webcam.

Non solo, dal 21 marzo al 1 maggio, per celebrare la fioritura, è prevista la 'Festa del glicine', 11 giorni di visite guidate, laboratori per bambini e la presentazione del libro 'Il Glicine a Raggi X - Fra arte, cultura e coltura', iniziative promosse da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, in collaborazione con Beemyguide, l'associazione culturale la Nottola di Minerva, e l'associazione Noi per Voi onlus. In programma anche visite al Canale del Drago e alla mostra dell'Archivio Storico Salani 'Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e tutti gli altri...'.