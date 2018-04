Collina, frasi Ceferin fanno piacere

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - "Mi fa piacere, ma so quello che il presidente Uefa pensa di me, da tempo". Lo ha detto Pierluigi Collina, designatore Uefa e presidente della Commisione arbitri della Fifa, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se gli avessero fatto piacere le dichiarazioni di Aleksander Ceferin, presidente Uefa, che lo ha difeso dopo le polemiche seguite a Real Madrid-Juventus di Champions League. Collina ha parlato a margine del raduno, al centro Figc di Coverciano, degli arbitri selezionati per i Mondiali 2018.