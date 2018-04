Bici contro furgone, muore 34enne

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Un uomo di 34 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina intorno alle 5,30 in viale Giovine Italia, a Firenze. Il 34enne, residente a Bagno a Ripoli (Firenze), stava percorrendo il viale in bicicletta quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si è scontrato con un furgone, riportando gravi ferite per le quali è deceduto sul posto. Per consentire i rilievi della municipale, ancora in corso, è stato instaurato in restringimento di carreggiata tra piazza Beccaria e viale Giovine Italiana, che sta causando rallentamenti e lunghe code.