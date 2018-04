Su fiume Elsa fino a foce Arno a remi

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - A remi e a pedali, dal fiume Elsa fino alla foce dell'Arno. Si presenta così il 'River wild 2018', che dal 28 aprile al 1 maggio vedrà due equipaggi, solcare altrettanti fiumi con imbarcazioni bizzarre e prive di motore. Le barche, a remi e con ruota a pedali, arriveranno a Bocca d'Arno, alla sezione di Pisa della Lega navale italiana. I due equipaggi, da otto componenti ciascuno, si muoveranno su due imbarcazioni (7,7 metri di lunghezza, 2,10 metri di larghezza) realizzate interamente da loro stessi utilizzando lamiera e policarbonato (quest'ultimo impiegato per la tettoia), con colori che richiamano gli sponsor della spedizione. Lungo il percorso, che toccherà quattordici comuni, sono previsti tre pernottamenti nei campi base allestiti dalla Prociv Arci di Castelfiorentino: al Parco fluviale di Fucecchio, in quello di Pontedera e in quello di Mezzana per poi arrivare martedì 1 maggio alla Lega Navale Italiana sezione di Pisa.