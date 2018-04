Imprese: domani a Firenze il roadshow digitale di Google

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - Si tiene a Firenze domani e dopodomani la terza tappa del roadshow nazionale "Google Digital Training", serie di incontri sul territorio, organizzata dal colosso di Mountain View in collaborazione con Unioncamere e le Camere di commercio italiane, per ascoltare le voci degli imprenditori del territorio sui temi del digitale, e offrire formazione gratuita sull'uso di Internet.

Nel corso dell'iniziativa gli imprenditori che partecipano potranno acquisire le competenze necessarie per creare un sito web, posizionarsi sulle mappe online, avviare un e-commerce, utilizzare gli strumenti di promozione digitale e sfruttare al meglio i dispositivi mobili. Verrà inoltre messo a disposizione un servizio di digital check-up, durante il quale sarà possibile spiegare a un esperto le proprie esigenze e impostare insieme la strategia digitale su misura per la propria azienda.(ANSA).