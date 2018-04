Droga: otto arresti nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 17 APR - Operazione antidroga della polizia di di Pistoia, che ha arrestato otto persone di nazionalità nigeriana (sette uomini e una donna), residenti nei comuni di Montecatini (Pistoia) e Pescia (Pistoia), poiché gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sei degli otto arresti sono stati eseguiti in esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip su richiesta del pm titolare delle indagini Claudio Curreli, a seguito di indagini svolte dalla squadra mobile e supportate da intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione sul territorio, che hanno consentito di individuare una rete di spacciatori che operava nei comuni di Montecatini Terme, Massa e Cozzile (Pistoia) e Pescia nel periodo compreso tra marzo e luglio del 2017. Gli altri due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, durante una perquisizione eseguita in via Boccaccio a Montecatini Terme, poiché trovati in possesso di 2,3 kg di marijuana già confezionata.