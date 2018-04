Serie A: Fiorentina-Spal 0-0

(ANSA) - ROMA, 15 APR - La Spal interrompe a sei la serie di vittorie consecutive della Fiorentina, fermando i viola sullo 0-0 al Franchi nell'incontro delle 12.30 della 327a giornata di serie A. La squadra di Stefano Pioli ha dominato il gioco, ma è mancata di precisione e lucidità in zona gol, mentre i biancazzurri, al quinto pareggio di fila, si sono difesi con discreto ordine rendendosi anche pericolosi in alcune occasioni.

La Fiorentina, con 51 punti, manca il possibile sorpasso al Milan, ancora sesto e stasera impegnato in casa col Napoli. La squadra di Semplici sale a quota 28 ed è quart'ultima.