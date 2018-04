Spari a Follonica: omicida,sono stato io

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 14 APR - "Sono stato io". Sono le uniche parole pronunciate di fronte al pm Giampaolo Melchionna di Raffaele Papa, 29 anni, che ieri ha sparato con una pistola ai fratelli De Simone, uccidendo Salvatore, 42 anni e ferendo Massimiliano, 52 anni. Ferita anche una donna che passava in via Matteotti a Follonica (Grosseto). L'uomo, dopo essere rimasto in silenzio dal momento in cui è stato fermato dai carabinieri a Grosseto, circa due ore dopo aver sparato, ha deciso di confessare ma non ha aggiunto altri particolari perché "non me li ricordo". Il 29enne, difeso dall'avvocato Carlo Valle, è arrivato a Follonica 6 o 7 anni fa e ha aperto un'agenzia di pompe funebri, attività che a Grazzanise (Caserta), di dove è originaria la sua famiglia, era portata avanti già dai suoi nonni. Il 29enne lavora anche nella gastronomia di cui è titolare il padre, Antonio Papa. I locali si trovano accanto all'hotel Stella dei De Simone. Antonio Papa, in passato, è stato coinvolto in almeno due inchieste sulla camorra.