Bike sharing, presto bici elettriche a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Bike sharing elettrico a Firenze: è la novità, in arrivo nei prossimi mesi, annunciata oggi al Florence Bike Festival, dove sono state presentate anche le nuove Mobike Lite 3.0 'tradizionali' - più alte, maneggevoli, e con un cambio a tre rapporti - in servizio da oggi. Lo stesso operatore fornirà infatti anche bici a pedalata assistita.

"Consideriamo Firenze la città adottiva di Mobike", ha affermato Alessandro Felici, ad di Evlonet che distribuisce e gestisce Mobike in Italia: la nuova e-bike, ha evidenziato, sarà "innovativa e straordinaria per prestazioni e versatilità", e "renderà le nostre città sempre più ecosostenibili". "Saremo la prima città in Italia a lanciare il bike sharing elettrico - ha detto il sindaco Dario Nardella - grazie anche alla rete di colonnine che è molto diffusa in tutta la città". Riguardo a Mobike Nardella ha spiegato che a meno di un anno dall'avvio del servizio "si registra una media di 10mila viaggi al giorno e più di 100mila persone registrate".