A Brisighella trofeo gruppo Friuli

(ANSA) - BRISIGHELLA (RAVENNA), 13 APR - Nel ricordo dei 73 anni dagli eventi dell'Aprile 1945, quando i soldati italiani comandati dal Generale Arturo Scattini liberarono Riolo Terme dopo essere subentrati ai reparti polacchi in prima linea con l'VIII armata britannica, si è tenuta ieri a Brisighella (Ravenna), la premiazione del Trofeo "Gruppo di Combattimento Friuli" organizzata in collaborazione con l'omonima associazione dalla Divisione Friuli di Firenze.

Il trofeo ha messo di fronte - a più di trent'anni dalla sua ultima edizione del 1984 - squadre del Reparto Comando e Supporti Tattici della Friuli e delle quattro brigate della Divisione: Pozzuolo del Friuli, Ariete, Folgore e Aeromobile Friuli. La competizione si è articolata anche in prove di orientamento, marcia, tiro di precisione ed ha visto prevalere il team del Reparto Comando e Supporti Tattici della Divisione Friuli, al termine della giornata di attività.

Presente la banda della brigata Folgore, in mostra un elicottero e un robot per la verifica ordigni.