Rapina violenta Firenze,esame telecamere

(ANSA) - FIRENZE, 9 APR - Potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere della zona, in corso di acquisizione proprio in queste ore da parte dei carabinieri, elementi utili per dare un volto ai malviventi che nel tardo pomeriggio di domenica hanno picchiato e rapinato del cellulare un 21enne grossetano, in via del Leone, nel centro di Firenze. Secondo quanto ricostruito il giovane, che studia all'Università, stava tornando all'alloggio quando è stato assalito alle spalle e colpito da pugni al volto da quattro persone che gli hanno rapinato il telefono. Il 21enne, stordito, non ha saputo fornire una descrizione dei suoi aggressori ad eccezione del fatto che avrebbero agito a volto scoperto. Un'anziana, che ha assistito alla scena da lontano, è stata ascoltata dai militari ma non è stata in grado di dare indicazioni utili. Nell'aggressione il 21enne ha avuto 40 giorni di prognosi per la frattura dell'orbita oculare.