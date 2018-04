Martin Freeman, amore cinema con Psycho

(ANSA) - LUCCA (VIAREGGIO), 9 APR - "Il primo film che ho visto è stato Psycho di Hitchcock, avevo 7 anni, l'ho guardato e sono stato terrorizzato per due anni ma l'ho amato molto. Da lì è iniziato il mio amore per il cinema e per Hitchcock". Così Martin Freeman, l'attore inglese al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018 in occasione della presentazione del film Ghost Stories di Jeremy Dyson e Andy Nyman, in cui è protagonista, in programma al festival questa sera e nei cinema italiani dal 19 aprile con Adler Entertainment. Nella città toscana Freeman riceverà anche il premio alla carriera del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018.