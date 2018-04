Fiamme in ospedale, non ci sono feriti

(ANSA) - GROSSETO, 8 APR - Un principio d'incendio ha interessato una stanza dell'ospedale di Castel del Piano (Grosseto) nel tardo pomeriggio di oggi. Una squadra dei vigili del fuoco di Arcidosso è stata impegnata per oltre un'ora e mezzo per spegnere e mettere in sicurezza l'area coinvolta dall'emergenza. Il personale medico è intervenuto subito facendo uscire una paziente ricoverata nella stanza e i malati di quella vicina e utilizzando un estintore in attesa dell'arrivo della squadra di pompieri che ha messo in sicurezza gli ambienti attaccati dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno effettuato per precauzione alcuni rilevamenti dell'aria all'interno delle due camere, decidendo di renderle inagibili fino al ripristino delle condizioni ottimali dell'aria.