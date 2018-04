Massa, lista civica mette finti cadaveri

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 7 APR - Dieci finti cadaveri, coperti da un telo bianco, con il cartellino al piede, sono apparsi in pieno centro storico a Massa, come iniziativa di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali di giugno. La manifestazione choc è stata organizzata da 'Tutto per Massa', lista civica. Il candidato sindaco Francesco Mangiaracina ha spiegato: "Hanno ammazzato la città e i suoi cittadini. Noi vogliamo farli resuscitare. Massa raccoglie i frutti del malgoverno di sinistra al potere ormai da troppi anni e anche la destra ha le sue responsabilità, incapace in trent'anni di unirsi per provare ad amministrare".

Sul terreno, tra lo stupore della gente, per circa due ore, c'erano ragazzi e ragazze che sostengono la lista al fianco di Mangiaracina. "Una lista che cerca sostegno anche da altre forze sia civiche che politiche - dice Mangiaracina - Siamo tutti giovani e desiderosi di cambiare la città".