Lavora in comunità ma la sera spaccia

(ANSA) - PISTOIA, 07 APR - Di giorno operatore in una comunità di recupero di Pistoia per disagi psichici, la sera spacciatore a domicilio. Lo hanno accertato i carabinieri che hanno concluso un'operazione antidroga nella frazione di Maresca, arrestando un 27enne incensurato domiciliato nella frazione montana e sequestrato oltre 2 etti e mezzo di sostanze e 300 euro in contanti. Proprio il via vai dalla sua abitazione, rilevato più volte ha spinto i militari del Norm a effettuare un controllo più approfondito. Così ieri sera hanno sorpreso tre giovani, fra i 19 e 23anni, che si erano appena riforniti di marijuana e hashish a casa del 27enne che, vistosi scoperto, ha tentato di barricarsi in casa ma senza riuscirci. I militari hanno trovato la droga nascosta nella cassetta di uno sciacquone nel bagno.

Sono stati così sequestrati due etti e mezzo di marijuana, una quarantina di grammi di hashish e vari semi di marijuana. Al 27enne, una volta formalizzato l'arresto, sono stati concessi i domiciliari.