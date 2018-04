Calcio: Fiorentina espugna Roma per 2-0

(ANSA) - FIRENZE, 7 APR - Straordinaria sesta vittoria consecutiva per la Fiorentina in campionato che stavolta espugna il difficilissimo campo della Roma: 2-0 in trasferta in casa dei giallorossi con gol di Benassi e Simeone. I viola ora scalano la classifica e se manterranno questo ritmo possono aspirare a un posto in Europa. Il vantaggio c'è stato subito, al 7' del primo tempo: un calcio di punizione va a spiovere in area, Fazio allontana sui piedi di Saponara che centralizza per Benassi il quale d'esterno destro batte rasoterra Alisson. Di potenza e velocità il raddoppio, al 39' del primo tempo, realizzato da Simeone facendo 'a sportellate' in area con Peres e Manolas e quindi trafiggendo Alisson. Nella ripresa la Fiorentina ha patito il ritorno della Roma ma ha saputo resistere agli assalti dei padroni di casa, anche grazie a ottime parate di Sportiello, mantenendo così intatto il vantaggio di 2-0 e quindi altri tre punti che portano i viola a quota 50.