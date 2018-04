Su fb Notte bianca a Firenze, ma è fake

(ANSA) - FIRENZE, 06 APR - Su facebook spunta l'annuncio della 'Notte bianca Firenze 2018', data in programma per la sera del 24 di aprile, e subito fioccano centinaia di partecipazioni (oltre 900). Ma l'evento, postato come si legge sulla stessa pagina dalla sigla 'Toscana non solo eventi', è un fake. E' quanto spiega, dal suo profilo ufficiale sul social network, il Comune di Firenze, organizzatore dell'evento fino alla sua interruzione nel 2016. "Purtroppo continuano a spuntare su facebook eventi inesistenti, come quello in cui si annuncia che il 24 aprile dalle ore 23 a Firenze ci sarebbe stata La Notte Bianca. Ma anche quest'anno non si svolgerà, almeno quella ufficiale organizzata gli anni precedenti dall'Amministrazione comunale", spiega Palazzo Vecchio. Che aggiunge: "La scheda evento pubblicata su facebook è purtroppo solo un modo per arricchire di 'like' la pagine creatrice dell'evento. Per queste notizie, affidatevi sempre ai canali ufficiali, come i nostri".