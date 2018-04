Rapina con pistola in minimarket Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 06 APR - Rapina la notte scorsa in un minimarket di via San Giuseppe, nella zona di Santa Croce a Firenze. Poco dopo la mezzanotte un uomo armato di pistola, col volto coperto con sciarpa e cappello, è entrato all'interno e ha portato via il denaro contante presente, puntando l'arma alla gola del titolare. A dare l'allarme alla polizia è stato un passante, che entrato nel negozio ha trovato il proprietario, un 50enne bengalese, in stato di choc per l'accaduto. Il valore del bottino è in corso di quantificazione.