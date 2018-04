Cade in canale a Lucca, salvata da Vvf

(ANSA) - LUCCA, 6 APR - Caduta in acqua nel canale Piscilla, nel centro storico di Lucca, è stata salvata dai vigili del fuoco, avvertiti da alcuni passanti che hanno cercato di soccorrerla senza successo. La donna, di circa 45 anni, è stata trascinata dalla corrente, in direzione delle mura cittadine, per circa 400 metri e la sua 'corsa' è stata fermata da una grata installata all'altezza della sortita di San Colombano.

Proprio qui i pompieri sono potuti intervenire per trarla in salvo. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Luca in stato di ipotermia e con qualche contusione ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo come la donna sia finita in acqua.