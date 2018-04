Nautica: innovazione e green,apre Seatec

(ANSA)- MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 5 APR - Al via oggi Seatec 2018, unico salone italiano dedicato a tecnologia, design, componentistica e subforniture applicate alla nautica da diporto, in programma con Compotec - rassegna compositi e tecnologie correlate - fino al 7 aprile a Carrarafiere a Marina di Carrara (Massa Carrara).

Tra innovazione, con tra l'altro la Cross-sector innovation area e la Startup arena, ed aziende 'green', a cui è dedicato anche un premio, la mostra ospita 50 espositori da 13 paesi che producono dai motori alle eliche, dalle pavimentazioni ultraleggere ai sistemi di controllo da remoto, fino a tappezzerie e oggettistica per gli interni di lussuosi yacht. In calendario anche convegni e workshop sulle nuove dinamiche della nautica e dei compositi, e l'assegnazione di alcuni premi tra cui domani quello all'imprenditore nautico dell'anno.