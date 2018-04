A Firenze torna festival Middle East Now

(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - Dal 10 al 15 aprile a Firenze torna la nona edizione di Middle East Now, il festival che racconta il Medio Oriente attraverso cinema, arte, musica, incontri, teatro e cibo, tra internet, social media e cambiamenti sociali. Al centro della manifestazione, un focus sulla regista palestinese Annemarie Jacir, protagonista della serata d'apertura il 10 aprile al cinema La Compagnia con il suo nuovo film 'Wajib', in uscita nelle sale il 19 aprile: il film narra la storia di Abu Shadi e del figlio che si ritrovano dopo tanti anni per compiere il rito tradizionale del Wajib, consegnare a mano le partecipazioni al matrimonio della figlia e sorella. In programma, complessivamente, 43 anteprime in arrivo da paesi quali Siria, Israele, Afghanistan, Iran, Israele. Tra gli eventi collaterali mostre della fotografa irachena Tamara Abdul Hadi, il libro di cucina siriana di Dina Mousawi e Itab Azzam, lo spettacolo 'White Rabbit, Red Rabbit' di Nassim Soleimanpour interpretato da Fabrizio Gifuni.