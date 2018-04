Incidente blocca per 3 ore Fi-Pi-Li

(ANSA) - FIRENZE, 4 APR - Superstrada Firenze-Pisa-Livorno bloccata per circa 3 ore nel pomeriggio di oggi in direzione mare, tra Scandicci e Lastra a Signa, nel Fiorentino, a causa di un tir che si è intraversato sulla carreggiata finendo anche per urtare un'auto il cui conducente è rimasto ferito sembra in modo non grave. E' quanto riferisce la polstrada, intervenuta con cinque pattuglie. Una corsia, spiega sempre la polizia, è stata poi riaperta poco prima delle 20. Durante il blocco del traffico le code hanno raggiunto i 6 km.