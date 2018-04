Rogo casa Firenze, 2 evacuati autoscala

(ANSA) - FIRENZE, 3 APR - Quattro persone sono rimaste intossicate a seguito di un incendio divampato nella notte in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Caterina Franceschi Ferrucci. Secondo quanto emerso una donna di 71 anni, che si trovava nella casa dove è scoppiato il rogo è stata ricoverata in condizioni gravi all'ospedale di Careggi. Non sarebbe in pericolo di vita. Il marito, 81enne, è stato portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, così come quelle di una coppia residente al quinto piano, 72 anni lui e 71 lei, ricoverati anche loro in codice giallo. Due delle quattro persone sono state evacuate con l'impiego dell'autoscala dei vigili del fuoco il cui intervento è iniziato dopo la mezzanotte per poi concludersi intorno alle 5. Due appartamenti, spiegano i vigili del fuoco, sono stati dichiarati inagibili in attesa delle opere di ripristino.

I vigili del fuoco, sempre la notte scorsa, sono anche intervenuti in un albergo vicino a piazza Stazione a Firenze dopo che era scattato il sistema antincendio: dalle verifiche è poi emerso che si trattava di un falso allarme. Gli ospiti dell'hotel, che avevano lasciato spontaneamente le loro stanze seguendo le procedure di evacuazione, hanno fatto poi rientro in camera.