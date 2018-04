Calcio: Fiorentina, 5/a vittoria di fila

(ANSA) - FIRENZE, 3 APR - Nel segno di Davide Astori la Fiorentina vince la quinta partita consecutiva rifilando in trasferta un 2-0 all'Udinese e aggancia Atalanta e Sampdoria a quota 47 punti lanciando la volata per il settimo posto che, in caso di un eventuale ripescaggio, potrebbe valere un ingresso in Europa. Contro l'Udinese i viola hanno ricordato bene il loro capitano morto improvvisamente in albergo il 4 marzo scorso proprio nella città friulana dove la Fiorentina era in ritiro.

Numerosi cori per Davide Astori, anche da parte della tifoseria dell'Udinese, hanno accompagnato lo svolgimento della partita. A fissare il 2-0 sono stati i gol di Veretout e Simeone. Veretout al 29' del primo tempo ha trasformato un rigore fischiato per un fallo di Giuseppe Pezzella su Chiesa. Il 'Cholito' al 26' della ripresa, appena quattro minuti dopo aver sostituito Falcinelli, ha fissato il risultato facendo partire un destro rasoterra dal limite dell'area idoneo a battere Bizzarri.