Pasquetta:affollate città d'arte e costa

(ANSA) - FIRENZE, 2 APR - In tanti in Toscana hanno approfittato della giornata di sole e della temperatura abbastanza mite, anche se il vento ha disturbato diverse località, per la tradizionale gita fuori porta. Strade e autostrade, verso la costa, fin da stamani sono state particolarmente trafficate.

In realtà molto affollate dai turisti, stranieri e italiani, anche le città d'arte con lunghe code a Firenze registrate agli Uffizi e alla Galleria dell'Accademia, ma anche per entrare nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, salire sulla cupola e al museo dell'Opera del Duomo. Strade affollate anche a Pisa e Siena, e tutto esaurito pure in Versilia, dove i primi stabilimenti balneari hanno aperto tra ieri e oggi, e nelle altre località della costa. Pienone anche in Chianti, sul monte Amiata, in Mugello e, più in generale, nelle campagne della regione.