In scooter contro auto, muore 26enne

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 2 APR - Un uomo di 26 anni, Davide Surace, ha perso la vita scontrandosi con un'auto mentre viaggiava in sella al proprio scooter. L'incidente si è verificato nel giorno di Pasqua poco prima delle 21.00, all'incrocio tra via dell'Ave Maria e la via Vecchia Pesciatina a Capannori (Lucca). Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati. Nell'impatto lo scooterista ha perso il casco ed è volato contro il parabrezza dell'auto, poi è caduto a terra, riportando ferite che subito sono apparse gravissime. A dare l'allarme è stato lo stesso automobilista e sul posto è arrivato un mezzo del 118 che ha tentato le manovre di rianimazione risultate inutili per il 26enne che è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Capannori.