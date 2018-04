Cane in dirupo salvato nel Fiorentino

(ANSA) - MONTESPERTOLI (FIRENZE), 2 APR - Un cane di razza setter inglese, caduto in un dirupo da un'altezza di cinque metri, è stato recuperato e salvato dai vigili del fuoco. È successo ieri sera in località Paterno, in una zona rurale del territorio comunale di Montespertoli (Firenze). I vigili del fuoco per aiutarlo a risalire si sono calati nel fossato per legarlo e riportarlo su. Il cane è stato riconsegnato al proprietario da un'associazione di volontariato che lo ha individuato grazie al microchip.