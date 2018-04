Fiamme in appartamento Firenze,no feriti

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - Fiamme in un appartamento a Firenze, in una palazzina di due piani in viale Evangelista Torricelli, nella zona di Poggio imperiale. L'incendio, dalle prime notizie, sarebbe partito dallo scantinato dell'edificio, e non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco con tre automezzi e nove unità, che stanno spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza i locali. In via precauzionale è presente anche personale del 118.