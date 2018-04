Cane in tana salvato da vigili del fuoco

(ANSA) - VICOPISANO (PISA), 1 APR - E' stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco per trarre in salvo un cane bassotto che dopo essersi infilato in una tana in una zona rurale del Pisano vi era rimasto intrappolato all'interno senza riuscire più a uscire. L'episodio è avvenuto a Vicopisano (Pisa). Dopo l'allarme lanciato dai proprietari dell'animale, i pompieri hanno lavorato per circa 4 ore effettuando anche ricerche strumentali con termocamera e speciali telecamere da ricerca che non hanno dato alcun esito. Per questo hanno proseguito l'intervento scavando a mano fino a che il cane non è uscito dalla tana ed è tornato nelle mani della sua padrona.