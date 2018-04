Calcio Storico: 9/6 Azzurri contro Rossi

(ANSA) - FIRENZE, 1 APR - Sarà la partita tra Azzurri e Rossi la prima semifinale del Calcio storico fiorentino in programma il 9 giugno in piazza Santa Croce. Lo ha deciso il sorteggio effettuato in piazza Duomo poco prima del tradizionale Scoppio del carro dai capitani delle squadre dei 4 quartieri storici di Firenze. Il 10 giugno l'altra semifinale, Bianchi contro Verdi.

Le vincenti si contenderanno la finale in programma, come sempre, il 24 giugno per la festa di San Giovanni Battista, patrono della città.