Pasqua:Vvf donano 200 uova a bimbi Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Duecento uova di Pasqua per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. A donarle i vigili del fuoco di Firenze che oggi si sono recati al Meyer per consegnarle ai bimbi. Le uova sono state acquistate con il contributo volontario del personale del comando provinciale di Firenze e dell'Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo.