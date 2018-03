A Scandicci sbocciano 200.000 tulipani

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 31 MAR - A Scandicci, comune alle porte di Firenze, sbocciano 200.000 tulipani. E' il progetto di arte ecologica Wander and pick - ideato e organizzato dall'associazione non profit Le tribù della terra, in collaborazione con il Comune di Scandicci e la Regione Toscana - realizzato nel parco del'ex Cnr, un'area di quasi un ettaro nel centro del paese, che sarà inaugurata il 9 aprile prossimo. Settanta le varietà di bulbi piantati a partire da gennaio su più file, in un terreno di 110 metri di lunghezza e 75 di larghezza. I visitatori potranno anche cogliere i tulipani versando un contributo finalizzato a coprire il costo del progetto.