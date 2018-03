Pasqua: a Firenze lo Scoppio del carro

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Torna nella domenica di Pasqua, 1 aprile 2018, davanti al Duomo di Firenze, l'appuntamento con lo Scoppio del carro, l'antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre nove secoli. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città nel 1101.

La partenza del corteo con il Brindellone, questo il nome del 'carro del fuoco', avverrà, come sempre, da Porta al Prato; seguirà l'esibizione dei bandierai degli Uffizi in piazza della Repubblica e il sorteggio del torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino che precede di qualche minuto lo spettacolo pirotecnico, in programma alle 11: questo l'orario in cui la 'colombina' - congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo - partirà dall'altare maggiore della Cattedrale per uscire all'esterno e accendere mortaretti e fuochi pirotecnici disposti sul carro. Seguirà poi la messa in Duomo.

All'evento saranno presenti le autorità cittadine. Anche quest'anno la manifestazione sarà trasmessa da Italia 7 sul canale 17 del digitale terrestre.