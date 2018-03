In fiamme bar spiaggia libera a Tirrenia

(ANSA) - PISA, 30 MAR - Un incendio ha distrutto la notte scorsa il bar di una spiaggia libera a Tirrenia, sul litorale pisano. L'allarme è scattato poco dopo le 23.00 e sul posto si sono recate numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno immediatamente messo sotto controllo il rogo affinché le fiamme non si propagassero ad altri stabilimenti balneari vicini o alla macchia circostante. Il bar della spiaggia libera gestiti dalla cooperativa La Verruca è andato completamente distrutto. Si tratta di una struttura in legno letteralmente divorata dalle fiamme che non si esclude possano essere di origine dolosa.

Sull'episodio indaga la polizia.