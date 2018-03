Fiorentina, altri guai, si ferma Thereau

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Non finiscono i problemi di formazione per la Fiorentina in vista della gara di domani contro il Crotone. Alle assenze per squalifica di Biraghi e Benassi, a quella per infortunio al ginocchio del capitano Badelj, ora, alla vigilia della partita si è aggiunta quella di Thereau. Il francese, al termine dell'allenamento di rifinitura, non è stato convocato da Pioli per un affaticamento muscolare.