Lanegan e Gibbons al Pistoia Blues

(ANSA) - PISTOIA, 29 MAR - La Mark Lanegan band e i Supersonic Blues Machine con Billy F.Gibbons degli Zz Top si alterneranno sul palco del Pistoia blues festival il 15 luglio prossimo.

L'ex voce di Screaming Tree e Queensof the Stone Age dividerà la serata di domenica con il suo intero show in promozione all'ultimo suo album Gargoyle per poi lasciare il palco ai Supersonic Blues Machine con ospite d'eccezione Billy Gibbons, cantante e chitarrista degli Zz Top, al suo debutto al festival pistoiese.