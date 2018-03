Rosignano,incontro progetto clima Adapt

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Si è svolto il 27 marzo a Rosignano Marittimo (Livorno), il secondo incontro del Comitato transfrontaliero (Ct), per garantire il supporto istituzionale all'attuazione del progetto Adapt - Assistere l'adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello spazio Transfrontaliero - nell'ambito del fondo europeo di sviluppo regionale Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020.

L'incontro ha fornito l'occasione per mettere in rete Adapt con altri progetti in corso, finanziati sempre nell'ambito del fondo Ifm, e per lanciare uno sguardo sulle politiche europee per l'adattamento oltre il 2020. Gli interventi sono stati incentrati su: 'I cambiamenti climatici nell'ambito di Ifm 14-20: integrazioni e trasferimento di buone pratiche'; 'L'adattamento ai cambiamenti climatici 'post 2020''; 'I workshop territoriali di Adapt e strategie per rendere i sistemi urbani più resilienti'.