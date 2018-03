Da intercettazioni indagine pm Perugia

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Nasce da intercettazioni telefoniche l'inchiesta per rivelazione di segreti d'ufficio che è stata aperta, per competenza, dalla procura di Firenze sul procuratore aggiunto di Perugia Antonella Duchini, sull'ex luogotenente del Ros di Perugia Orazio Gisabella, 53 anni, e su un altro ex luogotenente del Ros perugino, Costanzo Leone, 60 anni. Entrambi i militari adesso sono in congedo mentre il magistrato Duchini è tuttora in organico a Perugia, dove peraltro lavora da 20 anni. I tre sono accusati in concorso.

Titolare del fascicolo è il pm fiorentino Luca Turco. I fatti indagati vanno dall'ottobre 2016 all'aprile 2017 e riguarderebbero presunte 'fughe di notizie' relative a un fascicolo che la procura perugina aveva aperto su un'azienda del gruppo industriale umbro Colaiacovo.