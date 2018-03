Benetti, varato a Viareggio Elaldrea+

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Varato a Viareggio Elaldrea+, l'ultimo yacht targato Benetti, della linea Custom. E' destinato a un armatore che aveva già scelto Benetti per le sue barche precedenti. "L'essenzialità e la purezza delle linee sono l'anima di questo progetto, in cui la richiesta di funzionalità abbraccia il design! ha detto Horacio Bozzo, pluripremiato yacht designer e architetto navale nato in Argentina e poi formatosi professionalmente in Italia, Paese natale dei suoi genitori.

Tra le peculiarità, l'ampia beach club con sauna, il flybridge di 115 metri quadrati di superficie (con una piscina di 4 metri) e i grandi spazi destinati alle aree pranzo e prendisole. I mobili per l'arredo esterno sono stati disegnati su misura grazie anche a Link Outdoor, Sutherland, Vaar, Poltrona Frau, Giorgetti, Softhouse e Arketipo. L'appartamento armatoriale si sviluppa su 60 metri quadri. Due cabine armadio, un bagno doppio e una zona studio. Lo spazio dedicato agli ospiti prevede 6 cabine su una superficie di 90 metri quadri.(ANSA).