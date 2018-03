Offrono 2.000 euro a Gdf, 2 arrestati

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Si sono presentati negli uffici della guardia di finanza, a Firenze, e hanno cercato di corrompere i militari consegnando loro una borsa griffata con all'interno 2.000 euro, per convincerli a non procedere in merito alle irregolarità accertate nel loro bar. Per questo ieri due 40enni cinesi, uno residente a Firenze e uno a Campi Bisenzio, sono stati arrestati in flagranza dalle Fiamme gialle All'interno del bar gestito dai due cinesi, a Campi, i finanzieri avevano scoperto una bisca clandestina ed erano partite le procedure per chiedere la sospensione della licenza del locale. Ieri uno dei due cinesi ha contattato al telefono uno dei militari chiedendogli di incontrarlo fuori dalla caserma. L'incontro, vista l'insistenza del cinese, alla fine c'è stato ma negli uffici delle fiamme gialle. Davanti ad altri militari i cinesi hanno consegnato la borsa coi soldi, spiegando che era un regalo per lui e per la sua fidanzata. A questo punto per i due quarantenni sono scattate le manette.