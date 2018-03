Le provocazioni di Spoerri e Manfredini

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 27 MAR - Due artisti di fama internazionale, Daniel Spoerri e Giovanni Manfredini per la prima volta insieme a Massa, in una mostra dal titolo 'L'altra metà del cielo può essere oscura?' prevista da oggi al 29 aprile. Esposte 50 opere tra sculture, quadri e i famosi 'tableau piege' di Spoerri, dislocate in tre diverse location: il museo diocesiano, la cattedrale, e Palazzo Ducale. Vi si vedono l'umano e il divino, il reale e lo spirituale, la visione e la concretezza degli oggetti quotidiani. Spoerri e Manfredini dialogano attraverso le loro opere, provocatorie, libere e piene di punti interrogativi, come in una moderna preghiera, che vede l'arte priva di risposte, ma ricca di spunti di riflessione.